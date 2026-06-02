Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Merck-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 02.06.2016 wurde das Merck-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,843 Merck-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 212,25 USD, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 01.06.2026 auf 115,17 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 112,25 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 292,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at