Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 107,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,308 Merck-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 130,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 218,54 USD wert. Mit einer Performance von +21,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 317,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at