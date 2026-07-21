Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Merck-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Merck-Aktie statt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 76,39 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 13,091 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 628,49 USD, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 20.07.2026 auf 124,40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,85 Prozent angezogen.

Merck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 314,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at