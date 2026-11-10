Merck Aktie

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WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Lohnender Merck-Einstieg? 10.11.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 84,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 119,033 Merck-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 148,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 707,42 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 77,07 Prozent gleich.

Merck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 359,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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