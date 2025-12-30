Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Merck-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 110,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Merck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,901 Merck-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (106,62 USD), wäre die Investition nun 96,10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,90 Prozent verkleinert.

Merck wurde am Markt mit 264,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at