Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lukrative Merck-Anlage?
|
30.12.2025 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Merck-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 110,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Merck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,901 Merck-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (106,62 USD), wäre die Investition nun 96,10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,90 Prozent verkleinert.
Merck wurde am Markt mit 264,92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.mehr Nachrichten
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
29.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in Grün (finanzen.at)