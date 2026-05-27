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WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Merck-Aktionärsvergütung 27.05.2026 16:36:21

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: Über diese Dividende können sich Merck-Anleger freuen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: Über diese Dividende können sich Merck-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Merck-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck am 26.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,28 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 5,13 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Merck beläuft sich auf 8,18 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 4,29 Prozent.

Merck-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Merck-Papier via New York bei einem Wert von 119,72 USD aus dem Geschäft. Die Merck-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,12 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 3,14 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Merck via New York 9,66 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 17,89 Prozent besser entwickelt als der Merck-Kurs.

Dividendenaussichten von Merck

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 3,21 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,68 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten der Merck-Aktie

Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Merck beläuft sich aktuell auf 302,383 Mrd. USD. Merck besitzt aktuell ein KGV von 14,46. Der Umsatz von Merck belief sich in 2025 auf 64,926 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 7,28 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

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