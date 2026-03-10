Microsoft Aktie

Lukrative Microsoft-Anlage? 10.03.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 232,42 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Microsoft-Aktie investierten, hätten nun 43,026 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 409,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 615,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,15 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Microsoft eine Marktkapitalisierung von 3,04 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

