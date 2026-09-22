Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Microsoft-Investition im Blick
|
22.09.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Microsoft-Aktie bei 298,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,335 Microsoft-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,00 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 21.09.2026 auf 501,61 USD belief. Mit einer Performance von +68,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Microsoft betrug jüngst 3,66 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com
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