Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Microsoft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,40 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17,422 Microsoft-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 871,43 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 28.09.2026 auf 509,22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +787,14 Prozent.

Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,82 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at