Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Rentable Microsoft-Investition?
|
29.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,40 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17,422 Microsoft-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 871,43 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 28.09.2026 auf 509,22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +787,14 Prozent.
Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,82 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com
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