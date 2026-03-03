Microsoft Aktie

Microsoft-Anlage unter der Lupe 03.03.2026 16:05:13

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Microsoft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Microsoft-Aktie an diesem Tag bei 255,29 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,917 Microsoft-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 398,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 561,17 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 56,12 Prozent gesteigert.

Microsoft war somit zuletzt am Markt 2,94 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

