Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Microsoft-Investition eingebracht

Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.07.2020 wurden Microsoft-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 201,30 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,497 Microsoft-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,44 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 24.07.2023 auf 345,11 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 171,44 USD entspricht einer Performance von +71,44 Prozent.

Am Markt war Microsoft jüngst 2,54 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at