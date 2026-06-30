Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.06.2021 wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Microsoft-Papier bei 270,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Microsoft-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,369 Microsoft-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 368,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,05 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 136,05 USD entspricht einer Performance von +36,05 Prozent.

Alle Microsoft-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,77 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at