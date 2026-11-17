Das wäre der Verdienst eines frühen Microsoft-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 339,12 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Microsoft-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,488 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 517,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 274,53 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,75 Prozent gesteigert.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,89 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at