Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microsoft gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 503,02 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 19,880 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 390,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 772,85 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 772,85 USD entspricht einer negativen Performance von 22,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at