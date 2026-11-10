Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Microsoft-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Microsoft-Anteile an diesem Tag bei 369,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,705 Microsoft-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 474,77 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 09.11.2026 auf 545,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,48 Prozent zugenommen.

Microsoft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,92 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at