Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Lukrativer Microsoft-Einstieg?
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14.04.2026 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Microsoft-Papier an diesem Tag 55,36 USD wert. Bei einem Microsoft-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,064 Microsoft-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 384,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 943,10 USD wert. Damit wäre die Investition um 594,31 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 2,76 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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