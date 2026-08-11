Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Rentable Microsoft-Anlage?
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11.08.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr bedeutet
Am 11.08.2025 wurden Microsoft-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 521,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,192 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 506,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,99 USD wert. Das entspricht einem Minus von 3,01 Prozent.
Microsoft wurde am Markt mit 3,71 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com
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