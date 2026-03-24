Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Lukrativer Microsoft-Einstieg?
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24.03.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Microsoft-Aktie bei 393,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,544 Microsoft-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 974,36 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 23.03.2026 auf 383,00 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 2,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft belief sich zuletzt auf 2,84 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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