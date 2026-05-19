Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Investmentbeispiel 19.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie Anlegern gebracht.

Das Microsoft-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Microsoft-Aktie bei 458,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,218 Microsoft-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Microsoft-Aktie auf 423,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,70 Prozent.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,13 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com

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