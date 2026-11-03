Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Lohnendes Microsoft-Investment?
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03.11.2026 16:03:57
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microsoft-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 517,03 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 0,193 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 507,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,92 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3,87 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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