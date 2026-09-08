Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Wäre eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Das wäre der Verdienst eines frühen Microsoft-Einstiegs gewesen.

Am 08.09.2025 wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 498,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microsoft-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,007 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (499,70 USD), wäre das Investment nun 1 003,01 USD wert. Mit einer Performance von +0,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3,71 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at