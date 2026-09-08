Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Langfristige Investition
|
08.09.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Wäre eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Am 08.09.2025 wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 498,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microsoft-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,007 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (499,70 USD), wäre das Investment nun 1 003,01 USD wert. Mit einer Performance von +0,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3,71 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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