Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Lukrative Nike-Anlage?
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10.04.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren gekostet
Am 10.04.2023 wurde die Nike-Aktie an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 121,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 0,820 Nike-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.04.2026 36,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,91 Prozent verringert.
Alle Nike-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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