Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Rentabler Nike-Einstieg?
|
26.12.2025 16:04:14
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren gekostet
Am 26.12.2020 wurde die Nike-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nike-Anteile 141,60 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,062 Nike-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 423,73 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 57,63 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nike bezifferte sich zuletzt auf 88,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
