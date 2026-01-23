Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nike-Investment verlieren können.

Am 23.01.2021 wurde die Nike-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 139,35 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nike-Aktie investiert hat, hat nun 7,176 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 65,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 469,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -53,02 Prozent.

Der Börsenwert von Nike belief sich zuletzt auf 100,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at