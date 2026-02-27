Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nike-Papier statt. Der Schlusskurs des Nike-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,597 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 63,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,16 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,16 Prozent angewachsen.

Nike war somit zuletzt am Markt 93,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at