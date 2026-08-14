Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Langfristige Investition
|
14.08.2026 16:03:49
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Nike-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nike-Anteile bei 56,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,771 Nike-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 41,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,96 Prozent verkleinert.
Nike markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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