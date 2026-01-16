Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Nike-Investition? 16.01.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 3 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Nike eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Nike-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nike-Anteile bei 128,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 0,776 Nike-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 50,13 USD, da sich der Wert eines Nike-Papiers am 15.01.2026 auf 64,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 49,87 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Nike belief sich jüngst auf 97,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten