Hochrechnung 13.02.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Nike-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 125,15 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,990 Nike-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2026 auf 61,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 488,21 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,18 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Nike eine Marktkapitalisierung von 92,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

