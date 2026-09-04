Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Rentable Nike-Investition?
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04.09.2026 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nike-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 163,29 USD. Bei einem Nike-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,612 Nike-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 38,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23,74 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 23,74 USD entspricht einer negativen Performance von 76,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nike bezifferte sich zuletzt auf 56,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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