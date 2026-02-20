Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nike-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nike-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nike-Anteile bei 142,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Nike-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70,413 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 4 619,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,80 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 97,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at