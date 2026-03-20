Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nike eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nike-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nike-Papier 137,49 USD wert. Bei einem Nike-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,727 Nike-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 53,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,87 USD wert. Damit wäre die Investition um 61,13 Prozent gesunken.

Nike war somit zuletzt am Markt 78,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at