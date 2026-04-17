Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Lohnendes Nike-Investment? 17.04.2026 16:04:41

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nike-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Nike-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nike-Aktie bei 134,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Nike-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,445 Nike-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 45,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 340,26 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 65,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nike einen Börsenwert von 67,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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