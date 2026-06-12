Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Lohnender Nike-Einstieg?
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12.06.2026 16:04:05
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Nike-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 131,94 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,758 Nike-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 34,83 USD, da sich der Wert eines Nike-Anteils am 11.06.2026 auf 45,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,17 Prozent.
Der Nike-Wert an der Börse wurde auf 65,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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