Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Langfristige Anlage
|
11.09.2026 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 11.09.2016 wurde das Nike-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nike-Aktie 55,33 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,073 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 661,85 USD, da sich der Wert eines Nike-Papiers am 10.09.2026 auf 36,62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,82 Prozent.
Zuletzt verbuchte Nike einen Börsenwert von 55,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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