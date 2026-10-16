Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nike-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Nike-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Nike-Papier an diesem Tag bei 66,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,496 Nike-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,43 Prozent vermindert.

Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at