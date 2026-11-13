Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Performance im Blick 13.11.2026 16:03:12

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Nike-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Nike-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Nike-Anteile an diesem Tag bei 66,03 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,145 Nike-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 37,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 571,86 USD wert. Damit wäre die Investition 42,81 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 56,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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