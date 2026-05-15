Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Anlage im Blick 15.05.2026 16:04:03

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Nike-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Nike-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 135,93 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Nike-Aktie investierten, hätten nun 73,567 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 42,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 091,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 69,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 62,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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