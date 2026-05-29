Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Frühe Investition
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29.05.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Nike-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,276 Nike-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 771,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,90 Prozent vermindert.
Am Markt war Nike jüngst 68,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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