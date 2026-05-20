NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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NVIDIA-Performance im Blick 20.05.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NVIDIA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,11 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 902,323 NVIDIA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199 061,58 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 19.05.2026 auf 220,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19 806,16 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 5,38 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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