NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Performance im Blick
|
20.05.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen
Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,11 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 902,323 NVIDIA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199 061,58 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 19.05.2026 auf 220,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19 806,16 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 5,38 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07:04
|ROUNDUP 2: Nvidia beschleunigt Wachstum mit 85 Prozent Umsatzplus (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Nvidia beschleunigt Wachstum mit 85 Prozent Umsatzplus (dpa-AFX)
|
20.05.26
|FirstFT: SpaceX lays out plan for history’s biggest IPO (Financial Times)
|
20.05.26
|FirstFT: SpaceX lays out plan for history’s biggest IPO (Financial Times)
|
20.05.26
|WDH/ROUNDUP: Nvidia beschleunigt Wachstum - Aktie gibt nachbörslich leicht nach (dpa-AFX)
|
20.05.26