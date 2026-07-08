NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Profitable NVIDIA-Anlage?
|
08.07.2026 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das NVIDIA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die NVIDIA-Aktie bei 19,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 502,443 NVIDIA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (196,93 USD), wäre die Investition nun 98 946,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 889,46 Prozent angewachsen.
NVIDIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,73 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
18:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18:01