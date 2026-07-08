Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das NVIDIA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die NVIDIA-Aktie bei 19,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 502,443 NVIDIA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (196,93 USD), wäre die Investition nun 98 946,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 889,46 Prozent angewachsen.

NVIDIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,73 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at