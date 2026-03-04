NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

Lukrative NVIDIA-Anlage? 04.03.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 115,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 86,214 NVIDIA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.03.2026 15 522,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
26.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
