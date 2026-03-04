Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 115,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 86,214 NVIDIA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.03.2026 15 522,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at