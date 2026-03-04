NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Lukrative NVIDIA-Anlage?
|
04.03.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 115,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 86,214 NVIDIA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.03.2026 15 522,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,23 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:00
|Nvidia stops production of chips intended for Chinese market (Financial Times)
|
06:00
|Nvidia stops production of chips intended for Chinese market (Financial Times)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Investment in autonomes Fahren: NVIDIA beteiligt sich an Oxa - Großinvestor kauft Aktien des Tech-Riesen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|157,32
|0,00%