NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Investmentbeispiel
|
09.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen NVIDIA-Anteile an diesem Tag bei 1,49 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hat, hat nun 6 720,430 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NVIDIA-Papiers auf 225,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 517 002,69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15 070,03 Prozent angezogen.
NVIDIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,56 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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