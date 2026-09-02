Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NVIDIA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem NVIDIA-Papier statt. Zur Schlussglocke war das NVIDIA-Papier an diesem Tag 22,40 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie investierten, hätten nun 44,651 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 217,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 708,88 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 870,89 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 5,33 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at