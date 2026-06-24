NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Lohnender NVIDIA-Einstieg?
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24.06.2026 16:05:05
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die NVIDIA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 147,90 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,676 NVIDIA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 200,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,25 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 35,25 Prozent gleich.
Insgesamt war NVIDIA zuletzt 5,04 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
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