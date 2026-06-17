NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Profitabler NVIDIA-Einstieg?
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17.06.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NVIDIA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,17 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie investierten, hätten nun 8 561,644 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 1 775 770,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 207,41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17 657,71 Prozent vermehrt.
Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,14 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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