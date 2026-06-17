Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NVIDIA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,17 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie investierten, hätten nun 8 561,644 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 1 775 770,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 207,41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17 657,71 Prozent vermehrt.

Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,14 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at