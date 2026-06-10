NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Investmentbeispiel
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10.06.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 10.06.2021 wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,43 USD wert. Bei einem NVIDIA-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,389 NVIDIA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 208,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 947,78 USD wert. Mit einer Performance von +1 094,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete NVIDIA eine Marktkapitalisierung von 5,05 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
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