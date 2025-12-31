Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das NVIDIA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 121,359 NVIDIA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (187,54 USD), wäre das Investment nun 22 759,71 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 22 759,71 USD entspricht einer Performance von +22 659,71 Prozent.

Zuletzt ergab sich für NVIDIA eine Börsenbewertung in Höhe von 4,57 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at