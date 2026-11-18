Das wäre der Gewinn bei einem frühen NVIDIA-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die NVIDIA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 49,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,028 NVIDIA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 315,35 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 17.11.2026 auf 155,46 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 215,35 Prozent gesteigert.

NVIDIA wurde am Markt mit 3,76 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at