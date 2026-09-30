Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.09.2021 wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NVIDIA-Papier bei 20,72 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 482,719 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 109 678,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +996,79 Prozent.

Der NVIDIA-Wert an der Börse wurde auf 5,52 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at