NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Lukrative NVIDIA-Anlage?
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30.09.2026 16:03:40
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren verdient
Am 30.09.2021 wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NVIDIA-Papier bei 20,72 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 482,719 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 109 678,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +996,79 Prozent.
Der NVIDIA-Wert an der Börse wurde auf 5,52 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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