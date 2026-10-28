NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Rentable NVIDIA-Investition?
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28.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das NVIDIA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,94 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,009 NVIDIA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 217,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 873,82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 773,82 Prozent gesteigert.
NVIDIA war somit zuletzt am Markt 5,26 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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